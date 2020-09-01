Лапко пробилась в 1/32 финала US Open

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После окончания карантина, связанного с пандемией COVID-19, Голубич успела провести девять выставочных встреч, семь из которых выиграла. А вот для Лапко сегодняшний матч был первым с 3 марта, что, конечно, внушало опасения за спортивную форму белоруски.И в первом сете, по ходу которого она не удержала два гейма на своей подаче и при этом ни разу не смогла отличиться на приеме, Вера действительно выглядела весьма «разобранной».Однако в дальнейшем пятая ракетка Беларуси играла все лучше и разнообразней, что и привело ее к итоговой победе.Во второй партии у белоруски все так же присутствовали проблемы на подаче, но при этом прорезалась качественная игра на приеме. Сделав по три брейка, теннисистки довели выяснение отношений до тай-брейка, который лучше провела Лапко.А в третьем сете ее преимущество не вызывало сомнений. Сделав два брейка и не отдав ни одной своей подачи, Лапко уверенно закрыла матч.Александра Саснович (WTA: 106) в первом раунде, напомним, сломила сопротивление американки Франчески Ди Лоренцо (WTA: 129) – 2:6, 7:6 (8:6), 6:0. Позже в борьбу в женском одиночном разряде вступят Арина Соболенко (WTA: 11), Виктория Азаренко (WTA: 27) и Ольга Говорцова (WTA: 130).В соревнованиях мужчин Беларусь представляет лишь Егор Герасимов (ATP: 72), который в первом круге весьма неожиданно взял верх над сербом Душаном Лайовичем (ATP: 24) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Это пятая победа белоруса в карьере над соперником из топ-30 мирового рейтинга.