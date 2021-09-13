Лаос разрешил пробное использование криптовалюты

Добыча криптовалюты и торговля ею разрешены четырем строительным компаниям, IT-компаниям, а также государственному банку JDB.Правительство Лаоса поручило министерствам и центральному банку Лаоса определить порядок использования цифровой валюты в стране.Премьер-министр Лаоса Пханкхам Вибхаван проведет встречу 16–17 сентября, по результатам которой будет выработан план дальнейшего использования криптовалюты.