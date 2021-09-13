Лаос разрешил пробное использование криптовалюты

Правительство Лаоса одобрило экспериментальное использование криптовалюты, добычу и торговлю ею на территории страны для шести компаний. Об этом пишет газета Laotian Times со ссылкой на заявление офиса премьер-министра страны.
Добыча криптовалюты и торговля ею разрешены четырем строительным компаниям, IT-компаниям, а также государственному банку JDB.
Правительство Лаоса поручило министерствам и центральному банку Лаоса определить порядок использования цифровой валюты в стране.
Премьер-министр Лаоса Пханкхам Вибхаван проведет встречу 16–17 сентября, по результатам которой будет выработан план дальнейшего использования криптовалюты.