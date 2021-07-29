Ланская: публика не делится по политическим взглядам, полу или возрасту

– пояснила певица.Она отметила, что во время пандемии у исполнителей появилась возможность сделать перезагрузку творчества и мыслей. К тому же артисты сумели погрузиться в музыку, не отвлекаясь на гастроли и концерты.Также гостья «Будней» отметила, что современная публика не делится по политическим взглядам, возрасту или полу. Главное – это то, что зритель в зале и он тебя слышит.Певица высказалась о том, как фестиваль «Славянский базар» пытались втянуть в политические игры.– сказала артистка.Ланская сказала, что она является поклонницей песенного конкурса «Евровидение».– продолжила она.