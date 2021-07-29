Как прошел сложный 2020 год для представителей белорусской эстрады, рассказала сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.
– Безусловно, прошлый год внес свои коррективы и в связи с пандемией, и в свете других событий. В нашем пространстве были свои изменения. Некоторые артисты ушли со сцены из-за своих политических взглядов: кто-то сейчас работает в доставке пиццы, обслуживании и строительстве. Но я для себя ставила задачу остаться в профессии. В этом году буду отмечать 16 лет творческой деятельности, – пояснила певица.
Она отметила, что во время пандемии у исполнителей появилась возможность сделать перезагрузку творчества и мыслей. К тому же артисты сумели погрузиться в музыку, не отвлекаясь на гастроли и концерты.
Также гостья «Будней» отметила, что современная публика не делится по политическим взглядам, возрасту или полу. Главное – это то, что зритель в зале и он тебя слышит.
Певица высказалась о том, как фестиваль «Славянский базар» пытались втянуть в политические игры.
– Нельзя смешивать все подряд. Есть концерты и фестивали, а есть политические взгляды. Если они у двух сторон отличаются, не нужно давить, – сказала артистка. – Люди устали от политики.
Ланская сказала, что она является поклонницей песенного конкурса «Евровидение».
– В связи с определенной травлей мы не будем принимать участие в конкурсе. Стоит вопрос, будем ли принимать вообще, – продолжила она. – Смотря на все последствия, люди начинают задумываться, стоили ли определенные действия того, чего мы уже не имеем.
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Ланская: публика не делится по политическим взглядам, полу или возрасту
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Николай ЩЕКИН
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