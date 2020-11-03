Компания Jaguar Land Rover готовит новый внедорожник, который получил условное название Baby Defender. Автомобиль будет иметь стилистическое сходство с выпущенным в 2019 году Defender, однако станет позиционироваться как более компактная и доступная модель. Об этом сообщает RG.RU.
В "младшую" модель, как предполагается, будут установлены 3-цилиндровые 1,5-литровые турбомоторы, в том числе с гибридной трансмиссией.
Внешне новинка будет похожа на Defender, от которого ей также достанутся некоторые характерные решения, например легкомоющийся интерьер и легкое, но жесткое алюминиевое шасси с несущим кузовом.
Получит ли новый внедорожник имя Defender или он будет запущен в производство под собственным брендом, на данный момент неизвестно.
Фото: Jaguar Land Rover
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Land Rover готовит доступный внедорожник
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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