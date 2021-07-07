Компания Lamborghini готовится выпустить последний автомобиль модельной линейки Aventador. Финальное транспортное средство получило название Aventador LP 780-4 Ultimae. Его выпустят в количестве 600 экземпляров, передает Motor.ru.
В полноприводный Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae установили прежний «атмосферник» V12 6.5, однако его мощность увеличили до 780 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Новинка также стала на 25 килограммов легче «эски», а по разгону до ста не уступает SVJ – 2,8 секунды. Максимальная скорость, как отмечают в компании, составляет 355 километров в час.
По образу Aventador S последний Ultimae получил полноуправляемое шасси. Работа актуаторов на задних колесах связана с перекалиброванным рулевым управлением Lamborghini Dynamic Steering, а значит, отклики на действия водителя обязаны стать резче и острее.
От других Авентадоров транспортное средство отличается дизайном переднего бампера, который увеличивает аэродинамическую нагрузку на переднюю ось. На выбор автолюбителям предоставят 18 стандартных цветов кузова. Водители также смогут приобрести автомобиль, выполненный в любом из 300 дополнительных оттенков.
Стандартно транспортное средство будет предложено с коваными колесами Silver Dianthus диаметром 20 и 21 дюйм спереди и сзади, а также углепластиковым декором экстерьера и салона.
Фото: Lamborghini
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Lamborghini показала последний Aventador
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