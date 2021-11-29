Лакиза – о том, как обеспечивается безопасность в ТЛЦ, где находятся беженцы

Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович и начальник управления МЧС по Гродненской области Дмитрий Лакиза проверили соблюдение условий пожарной безопасности в транспортно-логистическом центре. Проблем с этим вопросом нет: беженцы соблюдают все меры пожарной безопасности. Они не курят и не используют огонь внутри ТЛЦ. Пожарную безопасность обеспечивает подразделение МЧС.
– Постоянно патрулируется место размещения беженцев, – прокомментировал Дмитрий Лакиза. – Здание обеспечено автоматическими системами оповещения о пожаре и пожаротушения. Есть достаточное количество средств тушения, в исправном состоянии находится внутренний пожарный водопровод. Наши сотрудники находятся в постоянной готовности открыть дополнительные выходы. На постоянной основе транслируются информационные сообщения на нескольких языках.
Во время визита в ТЛЦ по поручению Главы государства Виктор Лискович поинтересовался у беженцев, нужна ли им помощь по воссоединению семей. Женщина из Ирака попросила помочь найти ее 17-летнюю дочь и мужа, которые потерялись в Гродно или Минске.
Все вопросы взяты на контроль.