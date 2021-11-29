Лакиза – о том, как обеспечивается безопасность в ТЛЦ, где находятся беженцы

– прокомментировал Дмитрий Лакиза. –Во время визита в ТЛЦ по поручению Главы государства Виктор Лискович поинтересовался у беженцев, нужна ли им помощь по воссоединению семей. Женщина из Ирака попросила помочь найти ее 17-летнюю дочь и мужа, которые потерялись в Гродно или Минске.Все вопросы взяты на контроль.