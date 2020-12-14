Лакиза: научная работа по сохранению исторической памяти ведется в огромных масштабах

По мнению директора Института истории НАН, историческая наука и гуманитаристика в целом играют огромную роль в вопросах сохранения исторической правды о Великой Победе:В новом учебнике приводятся многие документальные материалы, обнаруженные авторами в архивах Беларуси, России, Украины, Германии, Польши. А также картосхемы, многочисленные иллюстрации, дополняющие и расширяющие текст параграфов и содействующие более глубокому их усвоению. Кроме того, напомнил директор Института истории НАН, накануне 75-летия Великой Победы в Беларуси было объявлено о проведении всенародной акции «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!».Вадим Лакиза добавил: