Лакиза: научная работа по сохранению исторической памяти ведется в огромных масштабах

Выверенные подходы и выверенные трактовки разрабатываемых учеными-историками пособий позволяют затем в школах закладывать основы верного понимания событий Великой Отечественной войны. Об этом на круглом столе, посвященном актуальным вопросам сохранения исторической памяти и противодействия героизации нацизма, заявил сегодня в Национальном пресс-центре директор Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вадим Лакиза.
По мнению директора Института истории НАН, историческая наука и гуманитаристика в целом играют огромную роль в вопросах сохранения исторической правды о Великой Победе:
– И потому в рамках сотрудничества ученых и образовательных учреждений Союзного государства работа по сохранению исторической памяти ведется в огромных масштабах. Один из последних ярких примеров – выход в минском издательстве нового учебного пособия «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)», которое подготовлено для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. Учебник издан под редакцией доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси, академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александра Ковалени.
В новом учебнике приводятся многие документальные материалы, обнаруженные авторами в архивах Беларуси, России, Украины, Германии, Польши. А также картосхемы, многочисленные иллюстрации, дополняющие и расширяющие текст параграфов и содействующие более глубокому их усвоению. Кроме того, напомнил директор Института истории НАН, накануне 75-летия Великой Победы в Беларуси было объявлено о проведении всенародной акции «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!».
Вадим Лакиза добавил:
– Впереди – масштабная работа по освещению событий всех периодов Великой Отечественной войны. Подготовка учебных пособий сегодня весьма сложная, но необходимая задача. Поскольку выверенные подходы и выверенные трактовки позволяют затем в школах закладывать основы верного понимания событий Великой Отечественной войны.
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Лакиза: научная работа по сохранению исторической памяти ведется в огромных масштабах
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК