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Лакиза: научная конференция «Германская агрессия против СССР» пройдет 24–25 июня в Гродно

24–25 июня 2021 года на базе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы пройдет большая международная конференция, приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом заявил директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Вадим Лакиза на пресс-конференции в Белпрессцентре, посвященной неизвестным страницам истории Великой Отечественной войны и новейшим исследованиям белорусских ученых в этой сфере. 


Директор Института истории отметил огромный вклад белорусской академической науки в дело защиты исторической памяти, невзирая на продолжающуюся пандемию:

– Я бы обратил внимание на то, что в Институте истории проведена оптимизация и создана новая укрупненная структура  Центр военной истории. Его основная задача – ответы на вызовы современности, сохранение исторической памяти, а также подготовка к изданию «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех!».

Дело в том, что в современных геополитических условиях, когда не прекращаются попытки фальсификации и искажения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, становится все меньше и меньше непосредственных свидетелей и участников военных событий, для нас жизненно важно сохранить для потомков каждый факт и деталь – все, что стало олицетворением духовной силы белорусского народа в тяжкие военные годы.

В целях увековечения и сохранения памяти поколения победителей Национальная академия наук и выступила с инициативой всебелорусской акции «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!». НАН обратилась к руководству областных и районных исполнительных комитетов, к учреждениям образования и культуры, общественным организациям, всем заинтересованным гражданам страны с просьбой развернуть работу по сбору сохранившихся воспоминаний и фотографий участников событий Великой Отечественной войны. Сбором информации и научной обработкой полученных сведений, подготовкой на их основе соответствующих изданий, а также созданием электронной базы данных занимается Институт истории НАН.

Продолжается и научно-исследовательская работа по сохранению исторической памяти. Вадим Лакиза сообщил:

– 24–25 июня 2021 года на базе Гродненского госуниверситета пройдет большая международная научная конференция «Германская агрессия против СССР (к 80-летию трагедии начала Великой Отечественной войны)».

Планируется, что основу проблемного поля конференции составят проблемы историографии и источниковедения военной истории Беларуси ХХ века, военное строительство на белорусской территории, участие уроженцев Беларуси в войнах и военных конфликтах. Будут рассмотрены также темы «Войны и дипломатия: Беларусь в системе международных отношений накануне и в ходе крупнейших военных конфликтов ХХ в.», «Беларусь в годы Первой мировой и польско-советской войн (1914–1921 гг.)», «Начало Второй мировой войны в исторической судьбе белорусского народа», «Белорусы в советском тылу (1941–1945 гг.)», «Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси», «Всенародное сопротивление нацистским оккупантам» и другие.

Фото: архив БЕЛТА
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