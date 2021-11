Лагерь беженцев: люди продолжают прибывать

Те, кто находится в лагере давно, начали знакомиться с вновь прибывшими. Вопрос Where are you from звучит на каждом шагу. Беженцы дружелюбны по отношению к новым людям и помогают найти место, где можно было бы расположиться.Между тем Государственный пограничный комитет сообщает, что ввиду длительного пребывания в условиях понижающихся температур беженцы чаще обращаются за оказанием медицинской помощи. Вблизи лагеря круглосуточно дежурят медицинские бригады. По мере возможности общественными организациями и волонтерами в лагерь доставляется гуманитарная помощь.– добавили в ведомстве.Вблизи лагеря периодически на очень низкой высоте пролетает польский военный вертолет. Он приземляется на площадку у самой колючей проволоки буквально на несколько секунд, а затем взмывает вверх. Цель у этого только одна – оказать психологическое давление на беженцев. Дети начинают плакать от громкого звука и летящей в глаза пыли, пепла, веток, листьев.Некоторые женщины из числа беженцев признаются, что очень устали и не могут больше находиться в лагере. Они хотят домой. В этом мне призналась Шила 26 лет из Багдада:Но такие, как Шила, здесь скорее исключение. Большинство беженцев настроены решительно. Например, Самир 25 лет говорит, что в Германии его ждет семья. Он пытается держать с ними связь, но зарядить телефон получается далеко не всегда. Самир очень зол на польское правительство, которое не пускает его к семье. В глазах его друзей также непонимание. Почему и за что их лишают законного права попросить убежище?Чтобы согреться, беженцы жмутся друг к другу и используют в качестве одежды любую теплую ткань. На время, когда выглянуло солнце, в лагере вывесили на просушку одеяла и другие вещи, которые уже успели отсыреть.

В последние дни температура часто опускалась ниже нуля. Поэтому беженцы стали чаще обращаться за медицинской помощью. Вблизи лагеря круглосуточно дежурят медицинские бригады, помогают и военнослужащие внутренних войск. Становлюсь рядом и наблюдаю, как один за другим иностранцы обращаются за помощью. У кого-то вывихнута рука (женщина помогала мужу с заготовкой дров), у кого-то астма, кто-то нуждается в таблетке от головной боли, которая возникает от едкого от костров. Вот муж неловко спрашивает, нет ли чего-либо для его беременной жены. Говорит, ей очень болит живот. А Бедену из Ирака серьезно болит горло. И сотрудники бригады предлагают ему спрей для горла. Проделав процедуру, иностранец уходит довольный, поднимая вверх большой палец.

Но сложнее всего в лагере таким, как 70-летняя Мохаммад Мустафа. Она говорит, что у нее установлен клапан на сердце, а в почках много камней. Женщина очень хочет встать и пообщаться с нами, но не может – ноги просто не держат. Но она намерена во что бы ни стало попасть в Евросоюз. Тем более, там уже находится один из ее сыновей, который пересек границу пару недель назад и сейчас содержится, как говорит сама Мустафа, в польском заключении.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Сложная ситуация и у Бенан из Ирака. Ей 29 лет, она ждет второго ребенка, сейчас находится на шестом месяце беременности. Девушка говорит, что первый день был несложный, но дальше становилось все труднее и труднее. Бенан чувствует боль в животе. Говорит, что плохое питание сказывается на ее самочувствие. Она плачет, потому что ей, беременной, нужны витамины. И если бы польские власти не были так жестоки, они бы ее пропустили, и она бы смогла купить их себе. Ведь деньги у семьи есть.

26-летняя Шила из Багдада буквально тащит меня за руку в сторону. Рядом с ней ее дети – младший на руках, ему едва исполнилось 10 месяцев, старший рядом, держит за ногу. Шила шепотом просит о помощи – она хочет вернуться домой, в Ирак. Девушка очень устала и признается, что не может дальше сражаться с польским правительством. Дети начинают болеть. Шила очень хочет в Евросоюз, но, видя безраличие и жестокость польских силовиков, у девушки опускаются руки.

Но такие, как Шила, здесь скорее исключение. Большинство беженцев настроены решительно. Например, Самир 25 лет говорит, что в Германии его ждет семья. Он пытается держать с ними связь, но зарядить телефон получается далеко не всегда. Самир очень зол на польское правительство, которое не пускает его к семье. В глазах его друзей также непонимание. Почему и за что их лишают законного права попросить убежище?