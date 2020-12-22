LADA Niva Travel представлена официально, однако продажи начнутся только в 2021 году

Скриншот из видео

, – сказал во время презентацииНовинка полностью заменит предыдущую версию автомобиля. "АвтоВАЗ" не планирует параллельного выпуска со старой моделью. После обновления Niva, по заявлению производителя, стала более выразительной и современной. Так, в частности, внедорожник получил новый капот с более объемными формами, решетку радиатора с ячеистым узором, а также другую оптику, боковые молдинги и рельефные накладки на колесных арках. Сзади появились полностью светодиодные фонари и более рельефный бампер.– сказалПо технической части автомобиль остался неизменным. Предыдущая версии Niva производилась совсем недолго, всего с июля по декабрь 2020-го. Тогда изменений было минимум, фактически поменялась только эмблема.По неофициальной информации, проект существенного рестайлинга, результат которого показали на презентации, АвтоВАЗ получил в наследство от General Motors – совместного предприятия, а ныне прекратившего свое существование.Внешность Niva по сравнению с более ранними обновлениями претерпела значительные изменения, тогда как изображение интерьера компания пока так и не рассекретила. Официально лишь заявлено, что в просторном салоне с превосходным обзором имеется мощный кондиционер, надежная шумо- и виброизоляция, удобные сидения и мультимедиа.Также сказано, что LADA Niva Travel имеет постоянный полный привод с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. О силовом агрегате пока ничего не известно.