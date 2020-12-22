LADA Niva Travel представлена официально, однако продажи начнутся только в 2021 году

В понедельник, 21 декабря, на предприятии «Лада Запад Тольятти» стартовало производство обновленного внедорожника Lada Niva, которая после рестайлинга получила к названию приставку Travel. В честь данного события производитель распространил первые официальные изображения новинки. Об этом стало известно от PRO АВТО.
Скриншот из видео
– Замечательный автомобиль, который завоевал себе всемирную славу. Авто в новой модификации будет только приумножать успех предыдущих поколений, – сказал во время презентации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Новинка полностью заменит предыдущую версию автомобиля. "АвтоВАЗ" не планирует параллельного выпуска со старой моделью. После обновления Niva, по заявлению производителя, стала более выразительной и современной. Так, в частности, внедорожник получил новый капот с более объемными формами, решетку радиатора с ячеистым узором, а также другую оптику, боковые молдинги и рельефные накладки на колесных арках. Сзади появились полностью светодиодные фонари и более рельефный бампер.
– Основной акцент был сделан на обновление внешнего вида, то есть речь идет о всех экстерьерных пластиковых деталях, – сказал руководитель проекта LADA Niva Nravel Александр Чередниченко.
По технической части автомобиль остался неизменным. Предыдущая версии Niva производилась совсем недолго, всего с июля по декабрь 2020-го. Тогда изменений было минимум, фактически поменялась только эмблема.
По неофициальной информации, проект существенного рестайлинга, результат которого показали на презентации, АвтоВАЗ получил в наследство от General Motors – совместного предприятия, а ныне прекратившего свое существование.
Внешность Niva по сравнению с более ранними обновлениями претерпела значительные изменения, тогда как изображение интерьера компания пока так и не рассекретила. Официально лишь заявлено, что в просторном салоне с превосходным обзором имеется мощный кондиционер, надежная шумо- и виброизоляция, удобные сидения и мультимедиа.
Также сказано, что LADA Niva Travel имеет постоянный полный привод с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. О силовом агрегате пока ничего не известно.
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LADA Niva Travel представлена официально, однако продажи начнутся только в 2021 году
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