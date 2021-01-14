Итальянский модный дом представил кампейн своей новой красочной коллекции spring-summer 2021. Главными героинями рекламы стали модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.
Тема новой коллекции – подводный мир. Манекенщицы предстали в образе морских нимф, примерив на себя эффектные аутфиты из новой коллекции в соответствующей тематике – платья, кроп-топы, блузы и юбки. Кроме того, на девушках были украшения из камней и золота в виде ракушек и морских звезд. Мокрые укладки и макияж, выполненный в шоколадных оттенках, стали завершающим штрихом образов героинь.
Но все же рекламная кампания посвящена новой модели сумки Versace – La Medusa.
Название аксессуара не случайно, ведь медуза – главная муза и мгновенно узнаваемый символ бренда. По словам модельера Донателлы Версаче, она олицетворяет силу, уверенность и неповторимую красоту.
Сумки изготовлены из натуральной кожи и представлены в нескольких свежих оттенках: от ярко-синего до темно-красного и нежно-сиреневого цветов. На передней стенке аксессуара прикреплен логотип Versace.
Съемку рекламной кампании доверили дуэту фотографов Mert & Marcus. За стиль моделей отвечал Джейкоб К.
Помимо Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, в кампэйне снялись темнокожая плюс-сайз-модель Прешес Ли, 17-летняя Мона Тугаард, аргентинка Мика Арганараз, Рафаэль Бальцер и Симоне Брикки.
К слову, поклонники жены Джастина Бибера Хейли оценили один из кадров, где модель предстала в сексуальном бюстье, позируя без белья и прикрываясь сумкой La Medusa лилового цвета.
Фото: versace.com
Опубликовано:
1084
La Medusa: Versace представил рекламную кампанию новой коллекции весна-лето 2021
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter