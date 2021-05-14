Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кюлоты и атласное платье: стилист рассказала, в чем нужно встречать лето 2021-го

Кюлоты и атласное платье: стилист рассказала, в чем нужно встречать лето 2021-го

Лето уже  близко – пришло время задуматься о том, как создать легкие и удобные образы. Стилист Галина Исаева решила помочь в этом: на своем YouTube-канале она поделилась секретами удачных и практичных луков для любимой многими поры года. 

Фото: pixabay.com

Стилист назвала главный принцип построения капсульного гардероба для города. По ее словам, то, что мы берем в отпуск, не имеет ничего общего с образами для мегаполиса. 

Обувь 

Галина Исаева опровергла миф и сказала, что летняя обувь – это не про сланцы и соломенные греческие босоножки. Обувь для города должна быть на массивной подошве либо маленьком каблуке. Идеальным вариантом, по ее мнению, являются модели с закрытым носом и открытой пяткой. 


– В такой обуви вы будете выглядеть собранно в любой ситуации – на деловой встрече или прогуливаясь в жару, – сказала она. 

Следует запастись и более элегантными босоножками для коктейльных выходов. Здесь эксперт рекомендует обратить внимание на модели в современном исполнении с острым или закругленным носом. 


Неотъемлемой частью летнего гардероба, как добавила Галина Исаева, должны стать кроссовки или кеды: их можно вписывать в самые разные образы. В то же время она посоветовала не увлекаться. 

Пригодятся и полностью открытые стильные сандалии. 

Верхняя одежда

По словам эксперта, лето не всегда ассоциируется с жарой: поэтому она рекомендует приобрести такую вещь, как жакет.

– Днем вы можете быть в футболке и шортах. Вечером, накинув жакет, ваш образ моментально преобразиться. На помощь могут прийти джинсовая куртка либо плотная рубашка. Как вариант еще и блуза из атласной или шелковой ткани, – рассказала она и добавила, что принцип верхнего слоя очень важен, если девушка хочет выглядеть зрело и красиво. 


На более прохладную погоду в гардеробе должен быть плащ или дождевик. Стилист добавила, что эта вещь точно прослужит вам несколько сезонов. 

Сделать гардероб на порядок функциональнее, как подсказала специалист, может тренч. 


Топы, футболки и летние блузы, по словам Галины Исаевой, также должны быть "в городском настроении". 

– Ваш летний гардероб не должен быть огромным, лучше, когда все сочетается, – дала совет она. 

Низ

Эксперт рекомендует отдать предпочтение кюлотам (они здорово облегчают весь образ) и укороченным брюкам. По ее словам, очень стильно будут смотреться и шорты брючного плана. Льняные вещи, как рассказала она, менее функциональны в городских условиях. Галина Исаева посоветовала выбирать самые немнущиеся ткани – то есть те, которые близки к атласу или шелку.  


Платья 

– Эту вещь я советую выбирать по типу внешности. На лето идеально подойдут атласные и шелковые платья: они не будут мяться и скатываться. Более того, платья из таких тканей помогут сохранить опрятный и аккуратный образ в течение всего дня. А вечером платье отлично дополнит жакет, – поделилась она. 


И в заключении Галина Исаева добавила:

– Если следовать этим простым рекомендациям, а также грамотно подобрать аксессуары, можно создать универсальные, очень легкие и стильные образы. 

Фото: скриншоты из видео
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В США проведут собственный аналог «Евровидения»
Белорусские онкологи освоили пластику мочевого пузыря 22 года назад и с тех пор провели более 2000 вмешательств
Таблетки или операция? Кардиолог назвал эффективный метод лечения аритмии
В Лепеле многодетные семьи заложили аллею
Ивашко победил на старте теннисного турнира в Женеве, отдав своему сопернику всего три гейма
Ветерану Великой Отечественной подарили корову
Педиатр объяснил, почему важно делать массаж новорожденному ребенку
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев — о целях, задачах и новых вызовах
Как служба в милиции создает семьи
Как в Витебске некоторые фирмы, занимающиеся установкой систем видеонаблюдения, вводят в заблуждение жильцов многоквартирных домов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
20 дней с одной мыслью
Белорусские сборные по игровым видам спорта громко заявляют о себе
В Минской области пьяный мужчина на глазах у детей убил котят. Возбуждено уголовное дело
В Гродненской области массово вакцинировать население планируют в больничных городках
За минувшие сутки в России выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
Дырэктар Інстытута мовазнаўства Ігар Капылоў: роднае слова старажытнае і бярэ выток з XIV стагоддзя
Погода 16 мая: местами кратковременные дожди и от +6 °С до +24 °С
Ко Дню семьи. Шевченки: служим вместе!
Авдонин: ВОВ – это элемент истории, который позволил белорусам сформироваться как нации
Врач развеял популярный домысел об онкологии
Четырьмя матчами продолжится девятый тур ЧБ по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Где же вы теперь
Инвестор приходит туда, где стабильно: на Гродненщине за прошедшие пять лет объем прямых иностранных инвестиций достиг 720 миллионов долларов
Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кононович вместе со школьниками провела прямую телефонную линию
Кровотечение из носа оказалось признаком серьезной болезни
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
Сегодня в Большом театре Беларуси состоится премьера балета «Лебединое озеро»
Со следующей недели Черногория откроет границы для всех туристов
МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния
Авдонин: разрушение государства не означает свободу
Мануальный терапевт объяснил, о каких заболеваниях говорит состояние рук
В Смоленской области произошло серьезное ДТП, пострадали белорусы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Гроздья душистые
Завершается празднование 75-летия Белорусской государственной академии искусств: в программе — выставки, показы, концерты
В Березе частное предприятие не доплатило в бюджет свыше 102 тысяч рублей налогов
Похищенное в хозяйстве Солигорского района зерно везли грузовиками
Счастье, которое всегда с тобой: мы побывали в гостях в детском доме семейного типа, где воспитываются семеро приемных детей
Конкурс дружных и творческих семей. Стартовал прием заявок на участие в проекте «Властелин села – 2021»
В семье Голубовских муж и жена с честью носят погоны
«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ, команды забили семь мячей
В Ираке в результате крупной дорожной аварии погибли 14 человек
Политическая одиозность США и ЕС в отношении России и Беларуси может оставить их союзников-украинцев с сухими баками
Есть все больше предпосылок к тому, что в скором времени доллар перестанет быть основной резервной валютой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отложите яйца
В целях эпидбезопасности призывники в масках и перчатках: в стране началась отправка в войска нового пополнения
Как космонавты готовятся к полету
Авдонин о процессе героизации нацизма: это элемент разрушения государства
Авторы
СКАНИРУЙТЕ