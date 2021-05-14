Кюлоты и атласное платье: стилист рассказала, в чем нужно встречать лето 2021-го

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Стилист назвала главный принцип построения капсульного гардероба для города. По ее словам, то, что мы берем в отпуск, не имеет ничего общего с образами для мегаполиса.Галина Исаева опровергла миф и сказала, что летняя обувь – это не про сланцы и соломенные греческие босоножки. Обувь для города должна быть на массивной подошве либо маленьком каблуке. Идеальным вариантом, по ее мнению, являются модели с закрытым носом и открытой пяткой.– сказала она.Следует запастись и более элегантными босоножками для коктейльных выходов. Здесь эксперт рекомендует обратить внимание на модели в современном исполнении с острым или закругленным носом.Неотъемлемой частью летнего гардероба, как добавила Галина Исаева, должны стать кроссовки или кеды: их можно вписывать в самые разные образы. В то же время она посоветовала не увлекаться.Пригодятся и полностью открытые стильные сандалии.По словам эксперта, лето не всегда ассоциируется с жарой: поэтому она рекомендует приобрести такую вещь, как жакет.– рассказала она и добавила, что принцип верхнего слоя очень важен, если девушка хочет выглядеть зрело и красиво.На более прохладную погоду в гардеробе должен быть плащ или дождевик. Стилист добавила, что эта вещь точно прослужит вам несколько сезонов.Сделать гардероб на порядок функциональнее, как подсказала специалист, может тренч.Топы, футболки и летние блузы, по словам Галины Исаевой, также должны быть "в городском настроении".– дала совет она.Эксперт рекомендует отдать предпочтение кюлотам (они здорово облегчают весь образ) и укороченным брюкам. По ее словам, очень стильно будут смотреться и шорты брючного плана. Льняные вещи, как рассказала она, менее функциональны в городских условиях. Галина Исаева посоветовала выбирать самые немнущиеся ткани – то есть те, которые близки к атласу или шелку.– поделилась она.И в заключении Галина Исаева добавила:Фото: скриншоты из видео