Кюлоты и атласное платье: стилист рассказала, в чем нужно встречать лето 2021-го

Лето уже близко – пришло время задуматься о том, как создать легкие и удобные образы. Стилист Галина Исаева решила помочь в этом: на своем YouTube-канале она поделилась секретами удачных и практичных луков для любимой многими поры года.
Фото: pixabay.com
Стилист назвала главный принцип построения капсульного гардероба для города. По ее словам, то, что мы берем в отпуск, не имеет ничего общего с образами для мегаполиса.
Обувь
Галина Исаева опровергла миф и сказала, что летняя обувь – это не про сланцы и соломенные греческие босоножки. Обувь для города должна быть на массивной подошве либо маленьком каблуке. Идеальным вариантом, по ее мнению, являются модели с закрытым носом и открытой пяткой.
– В такой обуви вы будете выглядеть собранно в любой ситуации – на деловой встрече или прогуливаясь в жару, – сказала она.
Следует запастись и более элегантными босоножками для коктейльных выходов. Здесь эксперт рекомендует обратить внимание на модели в современном исполнении с острым или закругленным носом.
Неотъемлемой частью летнего гардероба, как добавила Галина Исаева, должны стать кроссовки или кеды: их можно вписывать в самые разные образы. В то же время она посоветовала не увлекаться.
Пригодятся и полностью открытые стильные сандалии.
Верхняя одежда
По словам эксперта, лето не всегда ассоциируется с жарой: поэтому она рекомендует приобрести такую вещь, как жакет.
– Днем вы можете быть в футболке и шортах. Вечером, накинув жакет, ваш образ моментально преобразиться. На помощь могут прийти джинсовая куртка либо плотная рубашка. Как вариант еще и блуза из атласной или шелковой ткани, – рассказала она и добавила, что принцип верхнего слоя очень важен, если девушка хочет выглядеть зрело и красиво.
На более прохладную погоду в гардеробе должен быть плащ или дождевик. Стилист добавила, что эта вещь точно прослужит вам несколько сезонов.
Сделать гардероб на порядок функциональнее, как подсказала специалист, может тренч.
Топы, футболки и летние блузы, по словам Галины Исаевой, также должны быть "в городском настроении".
– Ваш летний гардероб не должен быть огромным, лучше, когда все сочетается, – дала совет она.
Низ
Эксперт рекомендует отдать предпочтение кюлотам (они здорово облегчают весь образ) и укороченным брюкам. По ее словам, очень стильно будут смотреться и шорты брючного плана. Льняные вещи, как рассказала она, менее функциональны в городских условиях. Галина Исаева посоветовала выбирать самые немнущиеся ткани – то есть те, которые близки к атласу или шелку.
Платья
– Эту вещь я советую выбирать по типу внешности. На лето идеально подойдут атласные и шелковые платья: они не будут мяться и скатываться. Более того, платья из таких тканей помогут сохранить опрятный и аккуратный образ в течение всего дня. А вечером платье отлично дополнит жакет, – поделилась она.
И в заключении Галина Исаева добавила:
– Если следовать этим простым рекомендациям, а также грамотно подобрать аксессуары, можно создать универсальные, очень легкие и стильные образы.
Фото: скриншоты из видео
Опубликовано:
1072
Кюлоты и атласное платье: стилист рассказала, в чем нужно встречать лето 2021-го
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter