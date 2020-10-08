Кыргызстан закрывает границы в целях безопасности

Он также добавил, что на данный момент неизвестно местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова, которые не появлялись на публике с начала протестов в стране. О том, где были записаны обращения главы государства, опубликованные в сети, также нет информации.
– Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям, – рассказал Суваналиев.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов отметил, что ведомство не занимается поисками политиков.
– По правде говоря, я сейчас занят другими проблемами – наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры, – передает слова Асанова 24.kg.
Несколько минут назад появилось заявление пресс-службы президента Кыргызстана о том, что Жээнбеков «находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло». Цитату приводит РИА Новости.
Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа страны прошли четыре партии из 16 участвовавших в выборах. Вечером понедельника в Бишкеке несогласные с результатами граждане вышли протестовать на центральную площадь столицы. Утром 6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги выборов недействительными.
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