Кыргызстан сообщил о создании оперативного штаба по урегулированию ситуации на границе

Вооруженное противостояние на границе с Таджикистаном продолжается, сообщает ТАСС.
– Кыргызская сторона усиливает военное присутствие на кыргызско-таджикской государственной границе. Продолжается противостояние с применением оружия с обеих сторон. Местность "Головной" , расположенная в Баткенском районе Баткенской области, находится под полным контролем кыргызской стороны, – говорится в сообщении погранслужбы Кыргызстана.
МИД Таджикистана сообщает, что главы правоохранительных органов Таджикистана и Кыргызстана скоро начнут переговоры в приграничном городе Исфара.
Напомним, конфликт начался в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своей территорией.
По последним данным, обстановка все еще напряженная: сообщается, что граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Кыргызстана, а киргизская сторона заблокировала дорогу в таджикский анклав Ворух.
По информации Пограничной службы Кыргызстана, в последние часы ситуация обострилась, началась перестрелка между военными. Обе стороны направляют в зону конфликта дополнительные силы. Минздрав страны сообщил о двух погибших в результате столкновений, 26 человек ранены.
В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.
Фото: архив ТАСС
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