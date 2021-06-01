Въезжать на территорию Кыргызстана планируют разрешить только путешественникам, прошедшим через этапы вакцинации от коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
– С началом турсезона в Кыргызстане департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию отрасли во время пандемии коронавируса. В нем прописано, что иностранные путешественники смогут посещать страну при наличии прививки от COVID-19, – сообщила замдиректора департамента туризма при министерстве экономики и финансов республики Кыял Кенжематова.
Кыял Кенжематова уточнила, в настоящий момент данный алгоритм рассматривается министерством иностранных дел страны.
– Также все туристы в целях безопасности будут обязаны соблюдать санитарные требования, – добавила чиновник.
Фото: pixabay.com
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Кыргызстан планирует разрешать въезд только привитым от коронавируса туристам
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