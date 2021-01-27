Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрей Страчко сегодня встретился с председателем правления ОАО «Аыйл Банк» Кенжебеком Такырбашевым. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Обсуждены результаты работы по предоставлению финансовых услуг кыргызским потребителям для приобретения белорусской сельскохозяйственной техники, перспективы расширения взаимодействия банка с белорусскими финансовыми организациями и производителями продукции», – рассказали в белорусском посольстве.
Кенжебек Такырбашев также высказал заинтересованность в привлечении возможностей белорусского ИТ-сектора для внедрения новых информационных технологий в работу банка.
Фото: pixabay.com
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Кыргызский банк заинтересовался белорусскими информационными технологиями
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