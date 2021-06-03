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Кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company открывает рейсы из Бишкека в Минск с 25 июня

Кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company запускает прямые регулярные полеты по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек с 25 июня. Такая информация размещена на сайте Национального аэропорта Минск.  


Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам на воздушном судне Airbus A-320. Во вторник планируется вылет из Бишкека в 6.50 с прилетом в Минск в 8.55, а обратный рейс из Минска отправится в 10.25 с прибытием в Бишкек в 18.30. В пятницу вылет из Бишкека в 17.40, прилет в Минск в 19.35, а обратный рейс отправится из Минска в 21.05 с прибытием в Бишкек в 5.15. Везде указано местное время.

Полет будет длиться 5 часов 5 минут.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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