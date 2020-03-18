Квадрокоптеры, новая форма и свои кинологи: замминистра рассказал о новшествах в СОБР

В специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск Беларуси планируется создание собственной кинологической службы и обновление экипировки. Об этом журналистам рассказал заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, пишет БЕЛТА.

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"В специальном отряде быстрого реагирования бойцы прошли обучение на операторов БПЛА. Соответствующие должности введены в каждой группе, что позволит проводить рекогносцировку объектов и местности при планировании и проведении специальных операций. Помимо этого, планируем ввести в состав саперно-пиротехнических расчетов СОБР специалистов-кинологов. Собака —это 90% обнаружения взрывчатых веществ и устройств", — сказал Юрий Назаренко.

По его словам, в этом году военнослужащие СОБР также получат новую форму одежды. "Жизнь не стоит на месте, и за прошедшие пять лет видно, как изменилась расцветка, улучшилось качество тканей, обновили ременно-плечевую систему распределения экипировки на бойце. Кроме того, совершенствуются бронежилеты, шлемы, — отметил замминистра. — В целом современная форма у военнослужащих внутренних войск очень удобная: в ней не жарко летом, комфортно зимой, при этом вещи довольно ноские. В стадии разработки — переход на более современные модели ботинок".

18 марта исполняется 102 года со дня образования внутренних войск МВД Беларуси.