Курсанты Университета гражданской защиты МЧС выпускают электронный журнал UCP LIVE

Презентация курсантского издания прошла в сентябре, сейчас будущие спасатели работают над подготовкой второго номера. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе УГЗ МЧС.
Фото: ucp.by
О жизни спасательного вуза в онлайн-формате рассказывают курсанты факультетов техносферной безопасности и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
– Наш продукт – результат слаженной работы наших курсантов. Поиск тем, планирование, написание текстов, сбор фотоматериалов – все ребята делают самостоятельно. За материалами, кстати, даже отправляются в командировки по всей Беларуси. Среди тем первого номера – история пожарно-спасательного дела Беларуси, спортивные достижения курсантов. Вышел материал про начальника вуза – Ивана Полеводу. Руководитель УГЗ поделился с читателями воспоминаниями о разных этапах своей жизни и рассказал о своем профессиональном пути. Опубликовали и викторину на спасательную тематику. Интересно, что ребята подобрали такие вопросы, на которые затруднялись ответить даже некоторые действующие сотрудники МЧС. Ответы будут опубликованы уже во втором номере, – поделился официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.
Выход второго номера запланирован на 12 ноября. Презентация пройдет на сайте учреждения образования и на страничке вуза «ВКонтакте». В свежем номере – интересные факты из жизни первого заместителя начальника университета – Игоря Радькова, рассказы о жизни иностранных студентов, которые обучаются в белорусском спасательном вузе. На страницах нового номера издания курсанты поделятся опытом и расскажут о важном мероприятии для каждого первокурсника – присяге. А еще будет объявлено о старте нового проекта: совсем скоро абитуриенты спасательного вуза смогут на один день стать курсантами УГЗ МЧС и прожить один день в стенах учебного заведения.
С сентябрьским номером журнала можно ознакомиться здесь: ucp.by/images/file/UCP.LIVE1.pdf
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Курсанты Университета гражданской защиты МЧС выпускают электронный журнал UCP LIVE
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