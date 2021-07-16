Курсанты Могилевского института МВД задержали грабителя и помогли потерпевшему

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Двое курсантов бросились вдогонку, еще двое остались, чтобы помочь 27-летнему горожанину, которому стало плохо. Беглеца задержали в ближайшем дворе: тот решил спрятаться под балконами многоэтажки. Мужчина успел забрать у потерпевшего мобильный телефон, туалетную воду и несколько других мелких предметов.Будущие правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. В отношении 50-летнего жителя Могилева было возбуждено уголовное дело за грабеж.Видео МВД