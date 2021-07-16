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Курсанты Могилевского института МВД задержали грабителя и помогли потерпевшему

Ночью 14 июля второкурсники милицейского вуза патрулировали на улице Крупской в Могилеве. У одного из домов юноши обратили внимание, как неизвестный доставал вещи из рюкзака прохожего, лежащего на земле. Заметив наряд, он попытался скрыться. Курсанты потребовали остановиться, но тот не среагировал. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

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Двое курсантов бросились вдогонку, еще двое остались, чтобы помочь 27-летнему горожанину, которому стало плохо. Беглеца задержали в ближайшем дворе: тот решил спрятаться под балконами многоэтажки. Мужчина успел забрать у потерпевшего мобильный телефон, туалетную воду и несколько других мелких предметов. 

Будущие правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. В отношении 50-летнего жителя Могилева было возбуждено уголовное дело за грабеж.

Видео МВД
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