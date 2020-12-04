3 декабря ребята провели благотворительную акцию для жителей дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в агрогородке Андраны Мстиславского района.
В доме-интернате проживают нуждающиеся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании люди, сейчас их 62.
– Это была инициатива курсантов. На День пожилого человека они посещали дом-интернат и помогали в благоустройстве территории здания. Тогда наши курсанты успели и пообщаться с постояльцами – выяснили, что им не хватает теплых вещей. К международному Дню инвалида ребята организовали благотворительный сбор. Силами руководства милицейского вуза, преподавателей и курсантов удалось собрать не только вещи, но еще и продукты, – поделилась официальный представитель Могилевского института МВД Марина Громыко.
Представитель милицейского вуза также поделилась, что данная акция – лишь начало марафона добрых дел, который сотрудники и курсанты института проведут в преддверии новогодних праздников для пожилых, многодетных семей, ребят из центров реабилитации.
В ближайших планах – посещение Матютского детского сада Горецкого района, многодетных семей, проживающих в Дрибинском районе, Мстиславской школы-интерната и Центра реабилитации в Могилеве, – рассказала Марина Громыко.
Фото: МИ МВД
Опубликовано:
944
Курсанты Могилевского института МВД посетили дом-интернат и сделали подарки его постояльцам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter