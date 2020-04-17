Курсанты и сотрудники Могилевского института МВД присоединились к акции «Милиция — врачам»

Они передали двум могилевским больницам более 1,6 тысячи рублей.

К благотворительной акции «Милиция — врачам», которая с 15 апреля проводится по инициативе сотрудников милиции и офицерских собраний органов внутренних дел и внутренних войск, присоединился Могилевский институт МВД. Курсанты и сотрудники вуза собрали более 1,6 тысячи рублей, которые передали Могилевской инфекционной больнице и Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи.

Как отметил начальник Могилевского института МВД, генерал-майор Валерий Полищук, медики сегодня «на передовой», в зоне риска: «Маски, респираторы, перчатки, средства дезинфекции, халаты — все это необходимо им прямо сейчас и в большом количестве».

По словам официального представителя института Марины Громыко, в их вузе есть курсанты, родители которых работают в больницах и поликлиниках. Например, мамы Дмитрия Лазовского, Анастасии Крутько и Антона Усова — медсестры. А мама курсанта факультета милиции Павла Пинчука — санитар на «скорой».

— Про ситуацию с коронавирусом я узнаю не только из новостей, но и от мамы, — говорит Павел. — И понимаю, насколько важна для нее, как и для ее коллег, и моральная, и материальная поддержка.