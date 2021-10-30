Курсанты Академии МВД высадили 6 000 кустарников во время субботника в Минске

Сегодня во время субботника курсанты Академии МВД озеленили облик Минска. На пересечении Логойского тракта и МКАД они высадили 6000 кустарников. Саженцы специальные, стойкие к солевым дорожным реагентам, и инструменты им предоставил Зеленстрой Советского района. Полсотни молодых крепких ребят дружно всего за пару часов выполнили весь объем запланированных работ. Как признались сами курсанты, они всегда рады приносить пользу родному городу.