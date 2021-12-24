"Наши дети": курсанты Академии МВД поздравили воспитанников приюта Первомайского района Минска

Одна из самых добрых республиканских акций – "Наши дети" – продолжает шагать по стране. Сотрудники и руководство Академии МВД, а также курсанты следственно-экспертного факультета с подарками посетили подшефное ГУО «Социально-педагогический центр с приютом Первомайского района г. Минска».
– В такой доброй акции принимаем участие с самого ее начала. В этом году посетили социальный приют Первомайского района столицы. В СПЦ находятся ребята в возрасте от 3 до 18 лет, которых временно забрали от неблагонадежных родителей. Так важно подарить ребятам душевное тепло накануне таких семейных праздников, как Рождество и Новый год, – отметила в разговоре с sb.by официальный представитель Академии Анжелика Выджак-Таргоня.
К встрече с детьми курсанты подошли очень ответственно: написали сценарий, учили стихи, придумывали самые интересные загадки, разучивали танцы и выбирали музыкальные композиции, долго репетировали. Офицеры факультета также с удовольствием подключились к подготовке новогодней программы для воспитанников приюта.
– Когда мы приехали, Дед Мороз и Снегурочка, роли которых исполнили курсанты 2-го курса, сразу же расположили к себе воспитанников центра от мала до велика. На празднике усидеть на месте было невозможно, будущие офицеры с ребятишками кружили в хороводе. В качестве подарков ребятам подготовили сладости, игрушки, канцелярские принадлежности и пылесос, – делится официальный представитель.
– Спасибо, что курсанты Академии МВД отозвались на столь благородную миссию, – поблагодарила гостей директор социально-педагогического центра Марина Юсупова. – Мы очень рады с вами дружить, приходите к нам почаще.
– Нам хочется подарить детям, которые попали в такую непростую жизненную ситуацию, чудо, сказку и праздник, – отметила курсантка Академии Ксения Пекарская. – Спасибо творческим курсантам нашего факультета и офицерам за отличное настроение и волшебство.
Фото предоставлены пресс-службой Академии МВД