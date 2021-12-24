"Наши дети": курсанты Академии МВД поздравили воспитанников приюта Первомайского района Минска

– отметила в разговоре с sb.by официальный представительК встрече с детьми курсанты подошли очень ответственно: написали сценарий, учили стихи, придумывали самые интересные загадки, разучивали танцы и выбирали музыкальные композиции, долго репетировали. Офицеры факультета также с удовольствием подключились к подготовке новогодней программы для воспитанников приюта.– делится официальный представитель.– поблагодарила гостей– отметилаФото предоставлены пресс-службой Академии МВД