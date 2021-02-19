Возгорание произошло вчера в Калинковичах на улице Озерина. Сообщение о нем спасатели получили в 15:38. После чего выехали на место происшествия. С ними был и курсант 4-го курса Университета гражданской защиты МЧС Илья Гомолко. Парень проходит практику в пожарной аварийно-спасательной части № 1 Калинковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в должности начальника дежурной смены.
После ликвидации возгорания курсант проводил проверку по сообщению о возгорании. Обследовал противопожарное состояние соседнего дома. Когда Илья открыл входную дверь дома, почувствовал резкий запах дыма.
– Сразу появились мысли о том, что в доме может кто-то находиться. Вошел внутрь, обследовал жилые комнаты, – перечисляет действия того дня Илья Гомолко. – В одной из них на полу в бессознательном состоянии лежал мужчина – хозяин дома. Вынес его на свежий воздух, передал бригаде скорой медицинской помощи.
Пострадавшего с диагнозом «острое отравление угарным газом» госпитализировали в районную больницу. Предполагаемая причина отравления – преждевременное закрытие заслонки дымохода печи.
Илья Гомолко – выпускник Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. В органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 2017 года. Курсанта положительно характеризуют и на месте учебы. Участвовал в парадном расчете университета. В его составе был в парадах войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости в 2019-м и 2020 году. Удостоен благодарности министра обороны и министра по чрезвычайным ситуациям.
Фото: УГЗ МЧС
Опубликовано:
1023
Курсант Университета гражданской защиты МЧС спас мужчину
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter