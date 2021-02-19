Курсант Университета гражданской защиты МЧС спас мужчину

После ликвидации возгорания курсант проводил проверку по сообщению о возгорании. Обследовал противопожарное состояние соседнего дома. Когда Илья открыл входную дверь дома, почувствовал резкий запах дыма.перечисляет действия того дня Илья Гомолко. –Пострадавшего с диагнозом «острое отравление угарным газом» госпитализировали в районную больницу. Предполагаемая причина отравления – преждевременное закрытие заслонки дымохода печи.Илья Гомолко – выпускник Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. В органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 2017 года. Курсанта положительно характеризуют и на месте учебы. Участвовал в парадном расчете университета. В его составе был в парадах войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости в 2019-м и 2020 году. Удостоен благодарности министра обороны и министра по чрезвычайным ситуациям.Фото: УГЗ МЧС