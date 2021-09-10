Курсант Академии МВД помог иностранной студентке вернуть крупную сумму денег

Третьекурсник Академии МВД во время своего увольнения помог иностранной студентке вернуть деньги. Девушка потеряла крупную сумму – более 6 тысяч долларов.
– Днем 5 сентября 2021 года наш курсант Даниил Борисов был в увольнении. Около одного из столичных торговых центров юноша обнаружил женский тканевый клатч, в котором была внушительная сумма – 6 тысяч долларов и 913 белорусских рублей. В сумке курсант нашел также пропуск в общежитие Белорусского государственного университета культуры и искусств, – рассказала sb.by официальный представитель Академии МВД Анжелика Выджак-Таргоня.
Доложив руководству курса и позвонив по «102», Даниил остался ждать сотрудников РУВД. Уже по прибытии в ОДС милиционеры осмотрели содержимое находки. В то время девушка начала искать пропавшую сумочку, работники торгового центра помогли ей связаться с милицией.
Так клатч вернули его хозяйке – гражданке Китайской Народной Республики Сун Ицзин , которая учится в нашей стране.
С представителями Белорусского государственного университета культуры и искусств и в сопровождении переводчика Сун Ицзин посетила Академию МВД. Девушка выразила благодарность курсанту вуза и преподнесла ему букет. Юноша был удивлен и отметил, что "на его месте так должен был поступить каждый мужчина". По его словам, цветы он намерен подарить своей маме.
Фото ГИОС Академии МВД и Катерины Коваленко