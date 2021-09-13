Курс популярной криптовалюты обрушился из-за фейка

Речь о криптовалюте под названием Litecoin, которую называют одним из конкурентов биткоина. За 13 сентября ее курс успел резко вырасти, а потом так же стремительно опуститься. Причины – в одном фейке, пишет Lenta.ru.
Дело в том, что в Twitter появилось сообщение о том, что Litecoin теперь будут принимать к оплате в Walmart – крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли. После этого курс криптовалюты вырос практически на 40%. Однако, когда стало известно, что информация фейковая, Litecoin резко подешевел. Сейчас он оценивается в 177 долларов.
Биткоин, для сравнения, стоит более 44 тысяч долларов за штуку.
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