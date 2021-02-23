Гигин: провести Всебелорусское народное собрание без значительной общественной поддержки в столице и на местах было бы невозможно

Вадим Гигин.

Вадим Гигин.

Спустя неделю после Всебелорусского народного собрания можно уже делать выводы, не руководствуясь одними эмоциями или же скоропалительными оценками. Хотя и эмоции оказались важны. Воодушевленная и приподнятая атмосфера собрания во многом определила его успех. Сейчас многие называют прошедший форум «съездом победителей». Я бы не спешил с такими определениями. Хотя, согласитесь, подобные эпитеты уже показательны.

Стратегическая инициатива

Системная эволюция

Конституцию пишут не только юристы в академических кабинетах. Основной Закон — дело всего народа.









Общий посыл многомесячной общественной дискуссии понятен — никакого коренного слома люди не хотят. В нашей политической культуре заложен код эволюционного и поступательного развития.

Конституционный статус

Приходится слышать мнение, что собрание поставило точку в политическом кризисе. Вряд ли это так. Но то, что оно завершило значимый этап бурного прошлогоднего политического процесса в Беларуси, бесспорно. Инициатива в политических действиях окончательно перешла в руки белорусских властей. Именно они сейчас определяют актуальную повестку дня.В то же время оппозиционные силы не смогли ничего предпринять, чтобы помешать проведению собрания. Скорее, наоборот. Получили обратный эффект. Угрозы зарубежными санкциями, давление на делегатов привели лишь к росту внимания к организации и ходу собрания со стороны общества. Остается посочувствовать тем оппозиционным деятелям, которые испугались прийти во Дворец Республики. Именно испугались. Я лично знаю многих из них и могу предположить, что они не преминули бы воспользоваться возможностью заявить о себе на таком представительном съезде. Очевидно, весьма авторитетные люди (скорее всего, из-за рубежа) сделали им предложение, от которого нельзя было отказаться. В итоге они остались в проигрыше.Александр Лукашенко и его сторонники использовали площадку ВНС для изложения своего видения причин тех волнений, которые переживала наша страна в прошлом году, и определения программы будущего развития. В зале собрались люди, которые вместе пережили шквал неприкрытого прессинга. И это только сделало их сплоченнее.На собрание съехались единомышленники. Это вовсе не означает, что на все вещи они смотрят одинаково — совсем нет. Но подавляющее большинство делегатов едины в своем патриотизме и приверженности основам нашего конституционного строя.А еще появилось очень много новых молодых лиц. Это и блогеры, проявившие себя летом и осенью 2020 года, и участники патриотических автопробегов, и молодые рабочие, грудью вставшие на защиту своих предприятий, когда там пытались сорвать производственный процесс.Политическая трансформация белорусского государства наряду с программой социально-экономического развития находилась в центре внимания делегатов ВНС. Некоторые наблюдатели считают, что перемен стали требовать участники прошлогодних протестов. Это не так. Еще несколько лет назад Президент Республики Беларусь прямо и открыто поставил вопрос о неизбежности конституционной реформы и перераспределения властных полномочий.Однако какие нам нужны новшества? Что изменить в политической системе? Это вопрос не чисто правовой. Известна расхожая фраза, приписываемая Талейрану, что война слишком серьезное дело, чтобы ее доверять только военным. Так же и в нашем случае.И здесь важно помнить, что любая реформа, любая трансформация — это очень опасный период значительного ослабления государственного организма, чреватый новыми вызовами национальной безопасности. Когда мы говорим о политических изменениях, то всегда должны видеть цель, реформы не могут проводиться исключительно ради реформ. К сожалению, мы уже переживали такой период. Это всем известная перестройка, не менее известен и ее результат — потеряли страну.Последние месяцы раздается немало критики в отношении разных государственных институтов, и оправданной, и не очень. Но развитие острой фазы политического конфликта показало, что наша система и наш конституционный строй не исчерпали своего потенциала. Собственно, многие эксперты об этом говорили и ранее. Другой вопрос, что у нас накопилось много неиспользованных, «спящих» ресурсов. К примеру, местные референдумы: эта форма прямой демократии помогла бы разрешить целый ряд проблем, возникающих на локальном уровне. Мы слишком заорганизовали деятельность общественных объединений, в том числе патриотических, конструктивных. Необходимо дать больше свободы их инициативному творчеству. Немало уже сказано и о роли политических партий. Да, возможно, уровень доверия к ним пока и не слишком велик, но так ведь и в других странах он не бьет рекорды. Однако политические партии позволяют дифференцировать методы взаимодействия государства и граждан, расширяют кадровый потенциал, позволяют направить в легальное русло деятельность политически активных граждан. Не стоит забывать и о таком важном направлении, как партийная дипломатия. И самое главное — если мы сами не будем использовать эти ресурсы, задавать параметры деятельности, определять порядок финансирования тех же политических партий, то за нас это сделают другие, к сожалению, из-за рубежа.Необходимо видеть и угрозы чересчур поспешной и неконтролируемой трансформации. Многие говорят о нынешнем белорусском государстве как о слишком авторитарном. Думаю, все слышали такое определение — «последняя диктатура Европы». Как известно, авторитаризм неизбежен в переходный период. Целый ряд стран проходили через такую форму правления, вспомним хотя бы, как создавалась Пятая республика во Франции при генерале де Голле. В Беларуси сильная президентская власть позволила спокойно, без кровавых конфликтов преодолеть лихие 90-е, построить современную экономику, заложить основы государства для народа. Понятно, что со временем созрела необходимость перераспределения полномочий, усиления ответственности Парламента, Правительства, местных органов власти, в том числе представительных. Но делать это нужно с умом, спокойно. Смотреть на зарубежный опыт, но и опираться на собственные политические традиции. Ведь цена ошибки слишком высока. Мы можем получить олигархическую республику, когда карманными партиями будут руководить новоявленные толстосумы, да еще и в тесной координации с геополитическими центрами силы. Примеров вокруг — предостаточно.Однако означает ли это, что процесс политических преобразований нужно бесконечно откладывать? Никоим образом! Наоборот, белорусское общество повзрослело, произошла суверенизация нашей нации, люди готовы проявлять общественную активность. Реакция подавляющего числа наших сограждан на проявления радикализма и экстремизма в прошлом году — яркое тому свидетельство. Сейчас мы должны обобщить те многочисленные предложения, которые поступили в адрес Всебелорусского народного собрания, прозвучали на самом форуме, диалоговых площадках. Мне, кстати, пришлось принимать участие в работе многих из них, и уверяю вас: наши граждане прекрасно ориентируются в современных политических процессах. Важно выработать механизм системной реализации этих предложений, ключевой точкой которой будет являться республиканский референдум.Уже накануне собрания стала обсуждаться тема придания конституционного статуса ВНС. Эта идея получает все большую поддержку. Но как претворить ее в жизнь? Ведь ВНС не парламент, не партия и не массовое общественное движение. На самом деле собрание представляет собой консультативно-общественный орган. Практика создания и деятельности таких структур достаточно распространена в мире. Другое дело, что везде они приобретают различные формы. Самая известная из них — это Общественная палата в Российской Федерации.ВНС, с другой стороны, чисто белорусский вариант народовластия. Кстати, его решения не являются обязательными. И сейчас предстоит непростая задача в буквальном смысле втиснуть наше собрание в жесткие рамки права. Очевидно, чтобы данная работа прошла успешно, необходимо не останавливать деятельность делегатов ВНС. Тем более что их полномочия действительны до следующего собрания. Сейчас делегаты могут составить костяк различных консультативных органов при министерствах и ведомствах, а также рабочих групп по реализации тех решений, которые были приняты на собрании. Это необходимо для того, чтобы ВНС стало полноценной частью отечественной политической системы.