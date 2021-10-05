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  2. Курс биткоина снова растет. Стоимость криптовалюты впервые с сентября превысила 50 тысяч долларов

Курс биткоина снова растет. Стоимость криптовалюты впервые с сентября превысила 50 тысяч долларов

В ходе торгов 5 октября биткоин вырос более чем на 5%, пишет ТАСС.


По данным на 12:57 по Минску, цена биткоина находилась на уровне $50 301,95. Стоимость популярной криптовалюты превысила $50 тысяч впервые с 7 сентября текущего года.
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Фото: РЕЙТЕР
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