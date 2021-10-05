Главная Курс биткоина снова растет. Стоимость криптовалюты впервые с сентября превысила 50 тысяч долларов Опубликовано: 05.10.2021 13:28:00 1027 Курс биткоина снова растет. Стоимость криптовалюты впервые с сентября превысила 50 тысяч долларов В ходе торгов 5 октября биткоин вырос более чем на 5%, пишет ТАСС. По данным на 12:57 по Минску, цена биткоина находилась на уровне $50 301,95. Стоимость популярной криптовалюты превысила $50 тысяч впервые с 7 сентября текущего года. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter криптовалюта Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Фото: РЕЙТЕР Версия для печати Новости и статьи