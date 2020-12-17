Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов

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По данным торгов, стоимость самой популярной криптовалюты поднялась выше 23 тысяч долларов. По прогнозам экспертов, рост криптовалюты приостановится и начнется консолидация.По состоянию на сегодня (12:21) биткоин дорожал на 20,88% – до 23 435 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 20,09%, до 23 403 долларов.На долю биткоина приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.– уточнил