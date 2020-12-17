В четверг курс криптовалюты (впервые с 2017 года) побил рекорд: биткоин подорожал более чем на 20%, сообщает РИА Новости.
Фото: ixbt.com
По данным торгов, стоимость самой популярной криптовалюты поднялась выше 23 тысяч долларов. По прогнозам экспертов, рост криптовалюты приостановится и начнется консолидация.
По состоянию на сегодня (12:21) биткоин дорожал на 20,88% – до 23 435 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 20,09%, до 23 403 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.
– Начиная с октября во время импульсных движений биткоин рос на 15–20% за два-три дня. Сейчас, с 16 числа, рост уже составил 20%. Предполагается, что на этом рост прекратиться и начнется консолидация, – уточнил независимый эксперт Мансур Гусейнов.
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Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов
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