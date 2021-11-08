Курс биткоина резко подскочил

В ночь на понедельник, 8 ноября, курс популярной криптовалюты начал резко расти по сравнению с последними двумя неделями и сегодня утром преодолел отметку выше 66 тысяч долларов за монету. Об этом сообщает Lenta.ru.
По актуальным данным криптовалютной биржи Binance, на пике цена доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. К 67 тысячам биткоин подбирался только 20 октября, после чего скорректировался.
За последние сутки он стал дороже на 4 тысячи долларов. По состоянию на 10:25 криптовалюта торгуется по 65,99 тысячи долларов.