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  2. Курс биткоина резко подскочил

Курс биткоина резко подскочил

В ночь на понедельник, 8 ноября, курс популярной криптовалюты начал резко расти по сравнению с последними двумя неделями и сегодня  утром преодолел отметку выше 66 тысяч долларов за монету. Об этом сообщает Lenta.ru


По актуальным данным криптовалютной биржи Binance, на пике цена доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. К 67 тысячам биткоин подбирался только 20 октября, после чего скорректировался.

За последние сутки он стал дороже на 4 тысячи долларов. По состоянию на 10:25 криптовалюта торгуется по 65,99 тысячи долларов. 
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Фото: РЕЙТЕР
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