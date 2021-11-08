Курс биткоина резко подскочил

По актуальным данным криптовалютной биржи Binance, на пике цена доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. К 67 тысячам биткоин подбирался только 20 октября, после чего скорректировался.За последние сутки он стал дороже на 4 тысячи долларов. По состоянию на 10:25 криптовалюта торгуется по 65,99 тысячи долларов.