Курс биткоина поставил новый рекорд

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Согласно данным торгов, по состоянию на сегодня 8:30 утра стоимость биткоина составила 34 102 доллара.Ранее, 2 января, в течение дня стоимость криптовалюты последовательно преодолела три отметки — 30, 31 и 32 тысячи долларов.Самая популярная криптовалюта (на ее долю приходится более 70 % глобального рынка криптовалют) поднялась в цене в последние две недели минувшего года: 16 декабря биткоин преодолел исторический максимум в 20 042 доллара, который наблюдался с 2017-го, а затем продолжил обновлять рекорды.