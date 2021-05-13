Илон Маск заявил о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту. После этого, как показывают данные торгов, стоимость биткоина упала более чем на 17%, сообщает РИА Новости.
На крупнейшей по объему сделок с криптовалютами бирже Binance по состоянию на 8:03 биткоин подешевел на 11,83% – до 50 575 долларов. Ранее показатель падал более чем на 17% – до 46 795 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина снижалась на 11,85% – до 50 627 долларов.
Таким образом, биткоин упал на 29% с побитого 14 апреля рекорда в 64 854 доллара.
Резкое падение стоимости криптовалюты вызвало заявление главы Tesla Илона Маска о том, что компания приостановила продажу своих электромобилей за биткоины. Он написал на своей странице в Twitter, что они обеспокоены возросшим значением угля и других видов ископаемого топлива для майнинга.
Фото: pixabay.com
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Курс биткоина обрушился более чем на 17% после заявления Маска
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