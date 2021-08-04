Курочкина гарантировала себе минимум серебро Олимпиады

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. В полуфинале по женской борьбе наша соотечественница Ирина Курочкина, выступающая в весовой категории до 57 кг, победила Эвелину Николову из Болгарии и обеспечила себе как минимум серебряную медаль на Олимпиаде.

Ирина Курочкина одолела свою соперницу в полуфинале с разгромным счетом 11:0, успешно завершив, таким образом, ряд сегодняшних поединков. Ранее, 4 августа, в 1/8 финала белоруска вышла победительницей в поединке со спортсменкой из Индии Аншу Аншу (8:2), а в четвертьфинале сразилась с серебряной медалисткой Игр в Рио-де-Жанейро Валерией Кобловой из России. Ее Ирина Курочкина одолела со счетом 6:3.

Финальный поединок на Играх в Токио белоруска проведет завтра, 5 августа. Курочкина встретится с японкой Рисако Каваи и поборется за олимпийское золото.

Напомним, что сегодня на олимпийский ковер вышел и другой белорусский борец – Али Шабанов (весовая категория до 86 кг). Он уступил американцу Дэвиду Тейлору с таким же счетом, с каким Николова проиграла Курочкиной – 0:11. Впрочем, соперник белоруса добрался до финала, одолев в полуфинале индийца Дипака Пуния со счетом 10:0, а значит, Шабанов получает шанс побороться за бронзу в утешении.

В белорусской национальной копилке олимпийских наград уже есть золото (Иван Литвинович, прыжки на батуте) и бронза (Максим Недосеков, прыжки в высоту). Совсем скоро к медалям добавится и та, которую возьмет Ирина Курочкина. Надеемся на первое место и болеем за соотечественницу!



Сейчас Беларусь занимает 49-е место в медальном зачете наряду с Эстонией, Фиджи, Ираном и Латвией.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.

