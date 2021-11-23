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  2. Курдская беженка Амен: польские силовики распылили газ в глаза моему 11-месячному ребенку

Курдская беженка Амен: польские силовики распылили газ в глаза моему 11-месячному ребенку

К сожалению, здоровье некоторых беженцев оставляет желать лучшего. Беженка Амен сильно кашляет. И причиной тому не только холодная погода, при которой пришлось прожить одиннадцать дней в лесу, но и газ, распыленный на беженцев польскими силовиками.


– Меня мучает ужасный кашель. Но это не так страшно, как страдания моего ребенка. Ему всего 11 месяцев, он ужасно себя чувствует. Они попали ему прямо в глаза, теперь у малыша проблемы с дыханием и зрением. Это ужасно, ведь он совсем крохотный и ни в чем не виноват. Также есть проблемы и с тем, как его одеть. Благо волонтеры передали теплые вещи. Но это лишь крупица, чтобы укутать больного ребенка, – рассказывает молодая мама.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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