Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявила начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак.
– Родители, которые брали с собой детей на протесты, прикрывались ими, – констатировала гость студии. – Они реально понимали, что это незаконное массовое мероприятие, что могут быть приняты меры по наведению порядка, может быть применена сила со стороны правоохранительных органов, – и они выставляли детей щитом. Они подвергали своих детей опасности. Ведь все хорошо помнят, что такое толпа, еще с трагедии на Немиге в 1999 году. Сила толпы. Родители должны понимать, что есть зоны повышенной опасности.
По словам Анжелики Курчак, выявленные факты, разумеется, не остались без мер прокурорского реагирования:
– Прокуроры беседовали с теми родителями, которые водили детей на протесты. И в своем большинстве они [родители] говорили, что не осознавали [опасности ситуации] и были охвачены эмоциями. Но по прошествии времени они понимали, что действительно подвергали детей опасности. Прокуроры официально предупреждали о дальнейшей недопустимости подобных действий. Были случаи привлечения к административной ответственности. Прокуроры беседовали и с детьми. Кроме страха и ужаса, дети не испытывали ничего. Все однозначно говорили о том, что не понимали, что происходит.