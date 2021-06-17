В Брестской области на трех водоемах ограничено купание детей. Об этом сообщается на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Специалисты санитарной службы еженедельно проводят отборы проб воды из открытых водоемов в местах отдыха людей. По результатам лабораторных исследований отклонения от гигиенических норм выявлены в трех образцах. Купание детей ограничено на центральных пляжах на левом и правом берегах Мухавца в Бресте, а также озере Олтушском в Малоритском районе.
В Брестской области определено 102 места для купания. Мониторинг рекреационных зон проводится регулярно.
Представители санслужбы призывают отдыхающих поддерживать порядок, бережно относиться к оборудованию.
Специалисты рекомендуют не пренебрегать правилами поведения на воде. Следует избегать купания в стихийных местах отдыха, где не гарантирована безопасность людей.
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Купание детей ограничено на трех водоемах Брестской области
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