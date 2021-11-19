SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Купаловский театр объявил кастинг в труппу

Купаловский театр объявил кастинг в труппу

Национальный академический театр имени Янки Купалы проведет кастинг артистов. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.

Фото из архива

9 декабря в 11:00 состоится кастинг в труппу театра: приглашают желающих в возрасте от 21 до 65 лет.

– Если вы талантливы и мечтаете работать на главной драматической сцене нашей страны – приходите! Мы будем рады видеть вас в нашем дружном коллективе. Ждем вас, – отметили в Купаловском. 

Заявки с резюме нужно отправить до 8 декабря на электронный адрес info@kupalauski.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы