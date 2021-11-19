Купаловский театр объявил кастинг в труппу

Национальный академический театр имени Янки Купалы проведет кастинг артистов. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
Фото из архива
9 декабря в 11:00 состоится кастинг в труппу театра: приглашают желающих в возрасте от 21 до 65 лет.
– Если вы талантливы и мечтаете работать на главной драматической сцене нашей страны – приходите! Мы будем рады видеть вас в нашем дружном коллективе. Ждем вас, – отметили в Купаловском.
Заявки с резюме нужно отправить до 8 декабря на электронный адрес info@kupalauski.by.