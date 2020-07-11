«Купалье» радует гостей разнообразными и вкусными угощениями

«Александрыйская гасціна» раскинулась на купальском поле. Работают две улицы «Спаживецкая» и «Гандлевая» с торговыми рядами, летними кафе, точками общепита.

Торговые ряды оформлены на высоком уровне, многие в народном стиле. Установлены тематические декорации и подворья с тематикой праздника «Купалье».

Выбор блюд, что называется, на любой вкус и кошелек: шашлыки, блинчики, драники, квас, пироги, кукуруза, горячие супы, сладости. Гостям фестиваля предлагают блюда белорусской кухни и стран ближайшего зарубежья. А еще можно посетить мастер-классы по приготовлению блюд с последующей дегустацией, викторинами.

Одних только организаций Могилевского облпотребсоюза одиннадцать. Протяженность торговых рядов потребительской кооперации составила не менее 300 метров, с размещением 27 торговых палаток и 1 тысячи посадочных мест.

В каждом шатре столики и стулья расставлены так, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию. Посетители могут обработать руки антисептиком и приобрести маски. Санитарная обработка прилавков проводится через каждые два часа, мебели – после каждого клиента.

Работники торговли обслуживают покупателей в средствах защиты. На начало и конец рабочего дня им проводят термометрию, а все показания фиксируются в специальный журнал.