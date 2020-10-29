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  2. Кунцевич: от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг

Кунцевич: от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг

Таким мнением поделился заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Его слова приводит БЕЛТА.


Андрей Кунцевич считает, что радикализация уличных акций и неприкрытый экстремизм отдельных участников не только вскрывают истинное лицо протеста, но и способствуют консолидации белорусского общества вокруг власти. 

Люди устали от бессмысленных шатаний протестующих по городу, что неминуемо приводит к сбою в работе общественного транспорта и коммунальных служб, порче элементов городской инфраструктуры и личного имущества горожан. Они хотят порядка и спокойствия на минских улицах. Отсюда и возрастающая поддержка действий силовиков, и повышенная активность конструктивных инициатив граждан. Люди увидели, что от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг, а на смену цветочкам и ленточкам пришли камни и коктейли Молотова, – сказал заместитель Главы Администрации Президента.

Он добавил: “Многие поняли, что мир и безопасность в стране – это общая задача и власти, и общества”.

Андрей Кунцевич полагает, что этот тезис может получить свое развитие в ходе подготовки шестого Всебелорусского народного собрания.

В свое время именно эта форма всенародного вече уберегла наше государство от скатывания в пропасть глубокого общественно-политического кризиса. Беларусь смогла выстоять тогда, уверен, что выстоит и сейчас, – подытожил он.

Фото: БЕЛТА
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