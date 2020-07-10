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Кунцевич: нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах

Нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время рабочей поездки в Могилев.


"В нашей стране активно проходят встречи трудовых коллективов, представителей общественных объединений, жителей населенных пунктов с руководителями республиканских ведомств, министерств и концернов. Это позволяет узнать о наиболее проблемных и злободневных вопросах, которые волнуют людей, взять их на контроль и постараться найти для них решение" отметил Андрей Кунцевич.

Заместитель Главы Администрации Президента ознакомился сегодня с ходом модернизации и технологическими процессами на Могилевской областной укрупненной типографии имени Спиридона Соболя. Как рассказал главный инженер предприятия Сергей Бураковский, сейчас идет реконструкция бывшего помещения склада под отделение по изготовлению газетных изданий: "Строительные работы на этом объекте практически завершились. В этом году планируем установить на обновленную площадку печатное оборудование, которое уже закуплено. Это не только расширит производственные площади, но и позволит освоить новые технологии. Кроме того, запуск новой машины значительно улучшит качество выпускаемой продукции  так мы сможем освоить новые рынки".





В течение дня заместитель Главы Администрации Президента провел несколько встреч с координационными советами Могилева и области, представителями СМИ и трудовым коллективом областной типографии. "То, что я услышал сегодня, говорит о том, что местная власть хорошо справляется с наиболее актуальными проблемами, которые беспокоят людей, – сказал Андрей Кунцевич.  Но контакт с общественностью должен быть более тесным. У людей есть немало интересных предложений и идей, которые можно претворить в жизнь благодаря совместной работе с органами управления".



Были подняты и проблемные вопросы. Например, создание безбарьерной среды для людей с ослабленным зрением в Шклове, установка крытых остановочных павильонов в Могилевском районе. Жители Могилева жаловались на качество дорожного покрытия на некоторых улицах. Интересовали их и вопрос благоустройства зоны отдыха в Печерском лесопарке, и перспектива строительства спортивного центра на улице Фатина.

"Такой формат общения носит системный характер. И в работу с людьми должны активнее включаться депутаты. Сегодняшний день оставил самые теплые впечатления. Мы смогли убедиться, что, несмотря на некоторые вопросы, руководители области и Могилева, общественных объединений радеют за дальнейшее развитие своего региона и страны. И такие встречи помогают в этом" подытожил Андрей Кунцевич.



Фото: БЕЛТА
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