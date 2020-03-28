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  2. Кунцевич: «Неделя леса» - своеобразное послание от нас тем, кто придет после нас

Кунцевич: «Неделя леса» - своеобразное послание от нас тем, кто придет после нас

Смысл республиканской добровольной акции «Неделя леса» сводится к простым истинам: беречь природу и всегда думать о том, что останется после тебя новым поколениям. Об этом заявил заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич, принимающий сегодня вместе с коллегами участие в этой акции в Окинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза.

Настроение у сотрудников Администрации Президента под стать субботней погоде: солнечное и хорошее. Отметив, что «Неделя леса» - это ежегодная акция, которая всегда объединяет большое количество людей, Андрей Кунцевич назвал журналистам ее особенность:

- Она объединяет главным образом через свое глубокое содержание, причем содержание духовное. Ведь каждый участник этого проекта имеет возможность внести свой посильный вклад в формирование богатства для следующих поколений белорусов. Если хотите, это своеобразное послание от нас тем, кто придет сюда после нас. И смысл его, как мне кажется, сводится к простым истинам: беречь природу, всегда думать о том, что останется после тебя. И любить Беларусь - нашу страну, ведь другой такой страны, я уверен, нет. Здесь, на родине классика белорусской литературы Якуба Коласа, этот месседж, как модно сейчас говорить, чувствуется особенно живо.

Мероприятия республиканской акции «Неделя леса», проводимой по инициативе Министерства лесного хозяйства, пройдут по всей стране по 4 апреля. В нынешнем году акция приурочена к Году малой родины и 75-летию Великой Победы.

Открывшаяся сегодня «Неделя леса» проходит уже в 13-й раз. Ежегодно она охватывает все большее количество участников и точек на карте страны. В 2019 году в этой акции участвовали более 52 тысяч человек, высадив более 29 миллионов деревьев.

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