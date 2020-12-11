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  2. Кунцевич: на историю нужно смотреть широко открытыми глазами, а не через узкую щель телеграм-каналов

Кунцевич: на историю нужно смотреть широко открытыми глазами, а не через узкую щель телеграм-каналов

Совместная предметная работа парламентариев, историков, общественников позволит не скатиться белорусам к забвению событий периода Великой Отечественной войны, не допустит переосмысления темы коллаборационизма, обеления символики пособников фашистов. Об этом заявил сегодня заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич в ходе круглого стола «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму».


По мнению Андрея Кунцевича, нам необходимо всем вместе более предметно посмотреть на патриотическое и гражданственное воспитание:

– Путь белорусов к собственной государственности был непрост. И каждый шаг, пройденный нашим народом на этом пути, заслуживает уважения и достойного отношения нынешнего поколения белорусов. Это все наша история, и не важно, о каком периоде идет речь – эпоха Полоцкого княжества или советский период, – все это наша общая государственная биография, из которой нельзя просто так вырывать страницы в угоду чьим-либо интересам и навязанным извне стереотипам.

В связи с этим, подчеркнул заместитель Главы Администрации Президента, требует дальнейшей реализации государственная историческая политика, направленная на закрепление национальной концепции исторического прошлого – белорусской модели памяти. При этом Андрей Кунцевич заметил:


 Некоторые сегодня недовольны тем, что мы много внимания уделяем периоду Великой Отечественной войны. Да, действительно, история Беларуси началась не в 1941 и не в 1945 году. Но она вполне могла закончиться в эти годы, если бы не мужество и героизм всего советского народа и белорусов в частности. На различных фронтах сражались 1 миллион 300 тысяч наших соотечественников. Более 300 тысяч из них отмечены боевыми наградами. От 2,5 до 3 миллионов белорусов стали жертвами той войны. И что, нам предлагают забыть это, сделать малозначительным этот период нашей истории? Я считаю, что с такой трактовкой мы не имеем права соглашаться.


Заместитель Главы Администрации Президента выразил уверенность:

 Совместная предметная работа парламентариев, историков, общественников позволит не скатиться белорусам к забвению событий тех лет, не допустит переосмысления темы коллаборационизма, обеления символики пособников фашистов. На историю, на прошлое и настоящее, нужно смотреть широко открытыми глазами, а не через узкую щель телеграм-каналов.

 Мероприятие проходит на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В круглом столе участвуют депутаты Палаты представителей, музейные работники, представители ряда министерств и ведомств Беларуси, в том числе Национального архива и Национальной библиотеки.

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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