Кунцевич: на историю нужно смотреть широко открытыми глазами, а не через узкую щель телеграм-каналов

По мнению Андрея Кунцевича, нам необходимо всем вместе более предметно посмотреть на патриотическое и гражданственное воспитание:В связи с этим, подчеркнул заместитель Главы Администрации Президента, требует дальнейшей реализации государственная историческая политика, направленная на закрепление национальной концепции исторического прошлого – белорусской модели памяти. При этом Андрей Кунцевич заметил:Заместитель Главы Администрации Президента выразил уверенность:Мероприятие проходит на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В круглом столе участвуют депутаты Палаты представителей, музейные работники, представители ряда министерств и ведомств Беларуси, в том числе Национального архива и Национальной библиотеки.