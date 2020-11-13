Кунцевич: белорусские студенческие отряды – профессиональная и жизненная школа для тысяч молодых ребят

Из всех направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи студотрядовское движение является наиболее заметным и востребованным проектом, отметил заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время подведения итогов республиканского конкурса «Трудовой семестр», который состоялся сегодня в концертном зале «Атлант»:

– Это проект, который имеет твердую опору на богатые традиции советского периода и который по-прежнему интересен молодежи. В первую очередь своей созидательной составляющей. За последние 15 лет с момента восстановления традиций молодежных строек при поддержке нашего Президента вы прошли путь от реконструкции Августовского канала до строительства наукоемкой атомной электростанции. И на всем этом пути белорусские студенческие отряды были настоящей профессиональной и жизненной школой для тысяч молодых ребят и девчонок. Вы прошли этот путь вместе со своей страной, доказав, что нашему народу под силу решение многих амбициозных задач. И думаю, сегодня можно уверенно говорить о том, что студенческие отряды позволяют ребятам верить в себя и в свое Отечество. Это очень важно. Особенно сейчас, когда не утихают попытки испытать на прочность наше государство. Подводя итог трудовому семестру этого года, мне хотелось бы поблагодарить вас за работу, поблагодарить всех – и командиров, и комиссаров, и простых бойцов стройотрядов. Сегодня за каждым из вас уже своя история. История первых трудовых достижений и первых неудач. Мне очень хочется, чтобы этот опыт позволил каждому из вас вырасти профессионально, морально, интеллектуально. Ведь ваш рост двигает нашу страну вперед.