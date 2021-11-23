Кунцевич: Беларусь в отличие от Польши нацелена на всестороннее освещение событий у границы

Ситуации с беженцами на границе СМИ уделяют повышенное внимание. Журналисты днем и ночью работают у ТЛЦ, где сейчас находятся около 1,8 тыс. беженцев., – отметил Андрей Кунцевич.Также есть основания полагать, что официальная Варшава ограничивает приезд в Беларусь польских журналистов.– подчеркнул Андрей Кунцевич.По его словам, вызывает недоумение и тот факт, что международные организации до сих пор не проявили четкой реакции на недавние факты применения польскими силовиками спецсредств в отношении представителей СМИ из Беларуси и зарубежных медиа., – резюмировал первый замминистра информации.