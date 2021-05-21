Культурной столицей Беларуси в 2022 году станет Орша

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Сегодня состоялось заседание коллегии ведомства, в ходе которого рассматривался вопрос о придании статуса "Культурная столица года" в 2022 году. Министерством были рассмотрены поданные заявки и презентационные материалы от шести городов различных областей Беларуси. По итогу решением коллегии обладателем данного статуса в 2022 году стал город Орша.Напомним, республиканская акция "Культурная столица года" проводится с 2010 года. Ее целью является презентация культурной самобытности городов и регионов Беларуси, создание через сферу культуры условий для их социально-экономического развития.За время проведения акции статусом "Культурная столица года" обладали города: Полоцк (2010), Гомель (2011), Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015), Молодечно (2016), Бобруйск (2017), Новополоцк (2018), Пинск (2019), Лида (2020), Борисов (2021).