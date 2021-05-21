Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Культурной столицей Беларуси в 2022 году станет Орша

Культурной столицей Беларуси в 2022 году станет Орша

В 2022 году Орша станет культурной столицей Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

Фото: БЕЛТА

Сегодня состоялось заседание коллегии ведомства, в ходе которого рассматривался вопрос о придании статуса "Культурная столица года" в 2022 году. Министерством были рассмотрены поданные заявки и презентационные материалы от шести городов различных областей Беларуси. По итогу решением коллегии обладателем данного статуса в 2022 году стал город Орша. 

Напомним, республиканская акция "Культурная столица года" проводится с 2010 года. Ее целью является презентация культурной самобытности городов и регионов Беларуси, создание через сферу культуры условий для их социально-экономического развития.

За время проведения акции статусом "Культурная столица года" обладали города: Полоцк (2010), Гомель (2011), Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015), Молодечно (2016), Бобруйск (2017), Новополоцк (2018), Пинск (2019), Лида (2020), Борисов (2021).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
"Импульс-БГУИР" победил баскетболистов "Гродно-93" в чемпионате Беларуси
Репозиторий БНТУ улучшил позиции в мировом рейтинге
Уникального голубого краба поймали в России, сняли на видео и выпустили
Фотофакт. Пчелы собирают пергу
Новый смартфон Honor получит чип Snapdragon 778G 5G
«Они не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри о травле СМИ
Врач объяснил, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости
Симптомы коронавирусной инфекции подавили с помощью экстракта гарцинии
"Гомсельмаш" представил новый зерноуборочный комбайн
Guess выпустил новую летнюю коллекцию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ларионов и Кутько в Брюсселе
Завтра состоится автопробег «Могилев-Шклов»
Гид выходных: ночь в музее, экофестиваль и прогулки среди цветущей сирени
Комаровский рассказал о шансах заболеть COVID-19 на свежем воздухе
Беларусь и Китай обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Посмотрите гороскоп на июнь 2021 год для всех знаков Зодиака
БУТБ прорабатывает возможность продажи украинских пиломатериалов
Андрейченко провел личный прием граждан в Докшицком районе
Беларусь простилась с погибшими летчиками – события 21 мая
Беларусь и Узбекистан отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран
СМИ: не менее 7200 человек в Индии заразились "черной плесенью"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Совсем не сказочные тролли
В Волковыске спасатели ликвидировали возгорание трех большегрузных автомобилей
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
Экспортно ориентированную продукцию будут производить в Витебске на заводе сборного железобетона № 3
Генпрокуратура ведет надзор за расследованием дела о крушении самолета в Барановичах
Дождь способен порядком навредить растениям
В бригаде спецназа внутренних войск вручили благодарности воинам, увольняемым в запас
В Таганроге во время очистки коллектора погибли 10 человек
Права ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» добились 19 белорусских военнослужащих
Верующие спасли Будславскую икону, а пожарные отвоевали у огня древний костел - сейчас идет его восстановление
Очереди на выезд из Беларуси в Европу стали больше: ожидают почти две тысячи грузовиков
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Вопросы к небу
Культурной столицей Беларуси в 2022 году станет Орша
Ольга Бузова станет наставником музыкального шоу "X-Фактор" и переедет в Беларусь
Дицентра с благодарностью отвечает на любовь и заботу
Ганцевичские мастера создают уникальные ковры
Минчанин угрожал взорвать свой дом из-за проблем с электричеством
Минский областной драматический театр отметил свое 30-летие
Вейгела — кустарник-подарок: она красива, неприхотлива и необременительна в уходе
Ягодный бизнес: ﻿когда открываются сочные перспективы
Дедолларизация, лекарства, барьеры в торговле, финансовый мониторинг: Мясникович подвел итоги онлайн-саммита ЕАЭС
В Лиозно парень представился милиционером и ограбил 80-летнюю бабушку
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Мелодия флейты в ночи
Большой театр Беларуси приглашает зрителей вместе отпраздновать свой день рождения
Звезда TikTok и YouTube Хабиб Шарипов выступит в Минске
В Белгосцирке стартовала программа, посвященная столетию Юрия Никулина
Авторы
СКАНИРУЙТЕ