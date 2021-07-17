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Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" в Бобруйске - стримы

Бобруйск в эти дни принимает культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу". Центральным мероприятием стала спортивная площадка "Бобруйск-Арены", где каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для гостей работают фуд-корты, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды". Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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