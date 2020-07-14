Компания Diageo, которая владеет брендами Smirnoff, Baileys, Guinnes и другими, решила изменить упаковку известного виски Johnnie Walker. С 2021 года напитки будут продаваться в бумажных бутылках. Об этом сообщается на сайте компании.
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Производитель решил изменить упаковку, заботясь о природе, бумажная бутылка приносит пользу экологии, так как ее можно полностью переработать, в составе нет пластика.
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Культовый виски станет полезным для природы
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