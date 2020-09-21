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Кукуруза в Беларуси убрана с трети площадей

Кукуруза в Беларуси убрана с 372,9 тыс. га, что составляет 30,5% запланированной площади, проинформировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.


По данным на сегодня, на силос и зеленый корм убрано 369,4 тыс. га кукурузы (37,8% плана), собрано 8,7 млн т зеленой массы при урожайности 263,2 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается: работы проведены на 3,47 тыс. га (1,42% плана), намолочено 18,6 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,154 млн га, что составляет 99,4% запланированной площади. В Брестской и Гродненской областях работы завершены. В Гомельской области убрано 99,8% от плана (338,3 тыс. га), Минской – 99,4% (488,5 тыс. га), Могилевской – 98,7% (314,2 тыс. га), Витебской – 98,5% (344,8 тыс. га).

Всего по стране намолочено 8,038 млн т зерна при средней урожайности 36,8 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, в Гродненской – более 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т, Могилевской – более 1,1 млн т, Витебской – свыше 1 млн т, Гомельской – более 900 тыс. т.

Оборачивание лент льна проведено на 34 тыс. га (71,5% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 25,4 тыс. га (53,5% от плана), заготовлено 82,4 тыс. т при средней урожайности 37,8 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 830,4 тыс. т сена (82,2% от плана), 13,221 млн т сенажа (104,9%) и 7,691 млн т силоса (40,1%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 65,9% от плана.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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