Кухарев: выходим на то, чтобы со следующего года максимально загрузить строительные предприятия

Архивное фото

По словам Владимира Кухарева, работа по изысканию площадок под строительство для крупных государственных застройщиков уже проведена.Что касается «МАПИД», то Владимир Кухарев отметил, что его загрузка уже превышает 80 процентов. Кроме того, вскоре завершается модернизация КУП "Завод эффективных промышленных конструкций". Для этого предприятия также уже обозначены площадки под строительство с перспективой на два года., – подчеркнул председатель Мингорисполкома.