Об этом председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил во время посещения ОАО «МАПИД». Глава государства обозначил: стройорганизации с собственной производственной базой – как государственные, так и частные - должны быть загружены объемами жилищного строительства в первоочередном плане.
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По словам Владимира Кухарева, работа по изысканию площадок под строительство для крупных государственных застройщиков уже проведена.
– Сейчас активно работаем по строительству сетей. Выходим на то, чтобы со следующего года максимально загрузить строительные предприятия.
Что касается «МАПИД», то Владимир Кухарев отметил, что его загрузка уже превышает 80 процентов. Кроме того, вскоре завершается модернизация КУП "Завод эффективных промышленных конструкций". Для этого предприятия также уже обозначены площадки под строительство с перспективой на два года.
– Эти организации самодостаточные, у них есть проектные организации, они выполняют весь комплекс работ, строят дома практически под ключ из собственных материалов и с использованием собственных рабочих сил, – подчеркнул председатель Мингорисполкома.
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Кухарев: выходим на то, чтобы со следующего года максимально загрузить строительные предприятия
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Фото: Ольга КИСЛЯК